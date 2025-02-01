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Samsun ve Erzurum'da bazı alanlar özel endüstri bölgesi ilan edildi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Samsun ve Erzurum'da bazı alanlar özel endüstri bölgesi ilan edildi.

Güncel
  • 01.02.2025 10:36
  • Giriş: 01.02.2025 10:36
  • Güncelleme: 01.02.2025 10:39
Kaynak: AA
Samsun ve Erzurum'da bazı alanlar özel endüstri bölgesi ilan edildi
Fotoğraf: AA

Samsun ve Erzurum'da bazı alanların özel endüstri bölgesi olarak ilan edilmesine karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan bir alanın, Eti Bakır Anonim Şirketi Samsun Özel Endüstri Bölgesi ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Erzurum'un Aziziye ilçesindeki bir alan da Sukkar Şeker Üretim Anonim Şirketi Erzurum Özel Endüstri Bölgesi ilan edildi.

Öte yandan, Tekirdağ'daki Çerkezköy Özel Endüstri Bölgesi'nin sınırları da değiştirildi.

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