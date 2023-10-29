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Samsun’da 1 kilo 230 gram esrar ele geçirildi: 1 gözaltı

Ajans Haberleri
  • 29.10.2023 17:24
  • Giriş: 29.10.2023 17:24
  • Güncelleme: 29.10.2023 17:25
Kaynak: DHA
Samsun’da 1 kilo 230 gram esrar ele geçirildi: 1 gözaltı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 230 gram kubar esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çarşamba Suç Araştırma Timi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisini aldığı İ.D.’nin evine operasyon yaptı.

Evde yapılan aramalarda, 1 kilo 230 gram kubar esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili İ.D. gözaltına alındı. 

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