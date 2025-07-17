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Samsun’da 11 bin litre kaçak motorin ele geçirildi

Ajans Haberleri
  • 17.07.2025 13:45
  • Giriş: 17.07.2025 13:45
  • Güncelleme: 17.07.2025 13:45
Kaynak: İHA
Samsun’da 11 bin litre kaçak motorin ele geçirildi

Samsun’da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 11 bin litre kaçak motorin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak akaryakıt ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Bafra ilçesinde operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda, 11 bin litre kaçak motorin ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

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