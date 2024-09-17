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Samsun’da 120 litre etil alkol ele geçirildi

Samsun’da polis tarafından sahte içki yapımında kullanılan 120 litre etil alkol ele geçirildi.

Ajans Haberleri
  • 17.09.2024 23:58
  • Giriş: 17.09.2024 23:58
  • Güncelleme: 17.09.2024 23:58
Kaynak: İHA
Samsun’da 120 litre etil alkol ele geçirildi


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını tehdit eden ve devleti zarara uğratacak şekilde kaçak alkol üretimi ve ticareti yapan kişilere yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Son olarak İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda, şüphe üzerine durdurulan bir araçta sahte içki yapımında kullanılan 120 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili K.A. (45) gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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