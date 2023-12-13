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Samsun’da 13 bin 400 adet sentetik ecza ele geçti: 1 gözaltı

Ajans Haberleri
  • 13.12.2023 16:36
  • Giriş: 13.12.2023 16:36
  • Güncelleme: 13.12.2023 16:37
Kaynak: İHA
Samsun’da 13 bin 400 adet sentetik ecza ele geçti: 1 gözaltı

Samsun’da bir kişinin üzerinde ve evinde yapılan aramamalarda 13 bin 400 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi’nde takibe aldıkları bir kişiyi gözaltına aldı.

Şahsın üzerinde ve evinde yapılan aramalarda 13 bin 400 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

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