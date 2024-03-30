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Samsun’da 13 bin 797 adet sentetik ecza ele geçirildi: 2 gözaltı

Ajans Haberleri
  • 30.03.2024 15:52
  • Giriş: 30.03.2024 15:52
  • Güncelleme: 30.03.2024 15:52
Kaynak: İHA
Samsun’da 13 bin 797 adet sentetik ecza ele geçirildi: 2 gözaltı

Samsun’da narkotik polisi tarafından 13 bin 797 adet sentetik ecza ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde 2 şahsın valizlerinde yapılan aramada, 13 bin 797 adet sentetik ecza ele geçirdi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. 

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