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Samsun’da 14 yaşındaki çocuk denizde kayboldu

Samsun’un Yakakent ilçesinde 14 yaşındaki Emir İşleyen serinlemek için girdiği denizde kayboldu.

Güncel
  • 20.07.2024 19:20
  • Giriş: 20.07.2024 19:20
  • Güncelleme: 20.07.2024 19:22
Kaynak: DHA
Samsun’da 14 yaşındaki çocuk denizde kayboldu
DHA

Samsun'un Yakakent ilçesi Kozköy sahilinde ailesiyle birlikte denize kenarına giden Emir İşleyen bir süre sonra girdiği denizde kayboldu.

Emir’in gözden kaybolduğunu gören yakınları olayı 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine gelen Samsun Su Altı Arama Kurtarma ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Emir İşleyen'in ailesinin kıyıda endişeli bir şekilde bekleyişleri de sürüyor.

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