Samsun’da 16 bin 400 adet makaron ele geçirildi

Samsun’da kaçakçılık ve narkotik polisi tarafından yapılan çalışmalarda, 16 bin 400 adet boş ve dolu makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesinde yaptıkları takip ve çalışmalarda 12 bin adet bandrolsüz boş makaron ve 4 bin 400 adet doldurulmuş makaron ele geçirdi.

1 kişinin yakalandığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.