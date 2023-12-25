Samsun’da 160 litre etil alkol ele geçirildi

Samsun’da polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda araçlarında 160 litre etil alkol ele geçirilen 2 şahıs yakalandı. Ekipler ayrıca uyuşturucu ile mücadele çalışmaları çerçevesinde toplamda 835 kişiye ’Narko-Nokta’ bilgilendirmesi yaptı.



Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından araçlara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Atakum ve Alaçam ilçelerinde durdurulan araçlarda yapılan aramalarda 160 litre etil alkol ele geçirildi. Konuyla ilgili 2 şahıs yakalandı.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ondokuzmayıs Üniversitesi (OMÜ) Terme MYO öğrencilerinden 110 kişiye, OMÜ Çarşamba İletişim Fakültesi öğrencilerinden 60 kişiye, Canik İlçe Müftülüğünde 65 kişiye, Tekkeköy ilçe meydanında ve esnaf ziyaretinde 600 kişiye olmak üzere toplam 835 kişiye Narko-Nokta faaliyeti kapsamında bilgilendirme yapıldı. Ekiplerin faaliyetlerinin devam edeceği bildirildi.