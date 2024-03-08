Samsun’da 1600 litre etil alkol ele geçirildi
Kaynak: DHA
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kamyonette 1600 litre etil alkol ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, dün saat 15.00 sıralarında İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi’nde, şüphe üzerine bir kamyona operasyon düzenledi.
Kamyonda yapılan aramalarda, 1600 litre kaçak ve sahte içki yapımında kullanılan etil alkol ele geçirildi.
Kamyon şoförü H.G. gözaltına alınıp, ‘Kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet’ suçundan soruşturma başlatıldı.