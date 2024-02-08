Samsun’da 186 adet sikke ele geçirdi

Samsun’da jandarma ekipleri 2 ilçede düzenledikleri operasyonda 186 adet sikke ve 4 adet tarihi obje ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Alaçam ve Yakakent ilçelerinde jandarma ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik yapılan araştırmalar neticesinde Z.G. ve T.Ç. isimli şahısların evlerinde tarihi eser bulunduğu bilgisine ulaştı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Alaçam ve Yakakent İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışması sonucu şahısların evlerinde eşzamanlı arama yapıldı.

Aramalarda toplam 186 adet çeşitli dönemlere ait tarihi sikke, 4 adet tarihi obje ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.