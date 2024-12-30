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Samsun’da 2 adet ruhsatsız silahla yakalanan şahıs gözaltına alındı

Samsun’da 2 adet ruhsatsız tabanca ve 10 adet fişekle yakalanan şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.

Ajans Haberleri
  • 30.12.2024 22:47
  • Giriş: 30.12.2024 22:47
  • Güncelleme: 30.12.2024 22:47
Kaynak: İHA
Samsun’da 2 adet ruhsatsız silahla yakalanan şahıs gözaltına alındı


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Bafra ilçesinde düzenledikleri operasyonda 2 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet tabanca fişeği ve 1 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi. 1 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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