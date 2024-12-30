Samsun’da 2 adet ruhsatsız silahla yakalanan şahıs gözaltına alındı



Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Bafra ilçesinde düzenledikleri operasyonda 2 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet tabanca fişeği ve 1 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi. 1 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.