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Samsun’da 2 bin 632 adet sentetik ecza ele geçirildi

Samsun’da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 632 adet sentetik ecza ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Ajans Haberleri
  • 04.12.2024 23:37
  • Giriş: 04.12.2024 23:37
  • Güncelleme: 04.12.2024 23:37
Kaynak: İHA
Samsun’da 2 bin 632 adet sentetik ecza ele geçirildi


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalar sonucu Canik ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan F.E.’nin (23) ikametinde yapılan aramada 2 bin 632 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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