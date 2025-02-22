Samsun’da 2 genç karlı havada denize girdi

SAMSUN’da etkili olan yoğun kar yağışı kenti beyaza bürürken, soğuk havaya aldırış etmeyen 2 kişi Atakum’da denize girdi. Gençlerin denize girdiği görüntüler bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

Atakum ilçesi Ömürevleri sahilinde, hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü akşam saatlerinde ilgin bir olay yaşandı. Karla kaplı sahile inen 2 genç, vatandaşların şaşkın bakışları arasında Karadeniz’in soğuk sularına atladı. O anlar, çevrede bulanan kişiler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Haber – Kamera: Gökhan İÇKİLLİ / Samsun (DHA)