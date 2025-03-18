Samsun’da 2 otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Samsun’da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Canik ilçesi Çevre Yolu Ankara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, orta şeritte seyir halinde olan Kerem Sekmen’in kullandığı 71 FF 304 plakalı BMW marka otomobil ile yolun en sağ şeridinde ilerleyen Mehmet Aydın idaresindeki 55 ACK 330 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı. Kazada sürücü Mehmet Aydın ve yolcu konumunda bulunan Zafer Aydın yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.