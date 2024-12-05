Samsun’da 23 yıl hapis cezası ile aranan şahıs bungalov evde yakalandı

Samsun’da polisin bungalov eve düzenlediği operasyonda hakkında 23 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası bulunan şahıs ile 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde bir bungalov eve düzenledikleri operasyonda, hakkında 23 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.İ.G. (43) ile birlikte A.C. (38) ve N.A.(21) adlı kadını da gözaltına aldı.

Evde yapılan aramalarda 21 adet sentetik ecza, 9,23 gram metamfetamin, 0,95 gram esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca, A.C.’nin ’uyuşturucu madde kullanmak ve 6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.