Samsun’da 266 bin öğrenci ders başı yaptı

Samsun’da yarıyıl tatilinin sona ermesiyle 266 bin 438 öğrenci ders başı yaptı.

2023-2024 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemi bugün itibarıyla başladı.

Samsun’da bin 92 okulda 266 bin 438 öğrenci için ders zili çaldı. Samsun’da bulunan okullarda 20 bin 238 öğretmen görev yapıyor.

Eğitim camiasına başarı dileyen Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar, "Yeni bir eğitim döneminin başlangıcında, ilimiz eğitim camiasına başarılı, mutlu ve verimli bir dönem diliyorum. Samsun’da başarıyı kalıcı hale getirmek, her zaman her yerde ve her şartta daha iyiye ulaşmak, öğrenci ve öğretmenlerimize daha iyi bir eğitim ortamı sunmak için azimle çalışmaya devam edeceğiz. İkinci dönemin, ilimiz ve ülkemiz için hayırlı, sağlıklı ve verimli geçmesini temenni ediyorum" dedi.