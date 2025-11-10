Samsun’da 3 araç kazaya karıştı; 4 yaralı

Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’un İlkadım ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Ankara kara yolunun 21’inci kilometresinde Mahmutlu mevkisinde meydana geldi. Kadir Ç.’nin (35) kontrolünü yitirdiği 55 ALN 211 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden Eşref A. (29) kontrolündeki 55 ALJ 174 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Hafif ticari araç da çarpmanın etkisiyle önündeki Mustafa A.’nın kullandığı 55 ARA 818 plakalı kamyona bağlı 55 ALK 340 plakalı römorka çarptı. Bu sırada otomobil, takla atıp ters döndü.

Kazada, kamyon şoförü Eşref A. ile takla atan otomobildeki Kadir Ç., E.A.Ç. (5) ve Yusuf T. (61), yaralandı. İhbarla bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası çevredeki hastanelere götürülüp, tedaviye alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

