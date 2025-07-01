Samsun’da 3 araçlı zincirleme kaza; 2 yaralı

Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’un Atakum ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Çakırlar Yalı Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. A.Ş.’nin (47) kullandığı 46 ADT 0414 plakalı otomobil, M.D.A. (32) yönetimindeki 60 HN 087 plakalı otomobil ve M.K.’nin (50) idaresindeki 55 RF 310 plakalı kamyonet çarpıştı. Zincirleme trafik kazasında M.D.A. isimli kadın sürücü ile M.K.’nin kullandığı kamyonetteki A.K (15), yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

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