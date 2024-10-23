Samsun’da 3 bin 300 adet extacy uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

Samsun’da 3 bin 300 adet extacy uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde operasyon düzenledi.

E.K. ve R.Ö.’nün ikametlerinde yapılan aramalarda 3 bin 300 adet extacy uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili E.K. ve R.Ö. gözaltına alındı. 2 kişi "uyuşturucu madde ticareti yapmak " suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.