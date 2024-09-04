Samsun’da 3 bin 675 paket satışı yasaklı bitki güçlendirme tozu ele geçirildi



Edinilen bilgiye göre, Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, satışı yasaklanmış bitki besleme ürünlerini yasa dışı yollarla piyasaya süren, bu yolla insan sağlığını tehlikeye atan ve çevreyi olumsuz etkileyenlerin yakalanmasına ve suça konu unsurların ele geçirilmesine yönelik 3 ayrı adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 3 bin 675 paket satışı yasaklanmış bitki güçlendirme tozu ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.