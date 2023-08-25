Samsun’da 3 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Yozgat’tan Samsun’a denize girmek için gelen 3 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

Olay, Atakum Sahili Çobanlı İskelesi yanında meydana geldi. Yozgat’tan Samsun’a geldikleri öğrenilen Eren Eraslan (20), Kadir Furkan Fidan (21) ve Yiğitcan Eraslan (22), serinlenmek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaranlar tarafından sudan çıkartılan gençler olay yerine gelen ambulanslarda ayakta müdahale edildi.

Hastaneye gitmeyi kabul etmeyen gençlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinde herhangi bir kaybolma veya boğulma durumu yaşanmaması için Karadeniz Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri hazır bulundu.