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Samsun’da 35 bin 264 adet sentetik ecza ele geçirildi

Ajans Haberleri
  • 18.12.2024 23:32
  • Giriş: 18.12.2024 23:32
  • Güncelleme: 18.12.2024 23:32
Kaynak: İHA
Samsun’da 35 bin 264 adet sentetik ecza ele geçirildi

Samsun’da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 35 bin 264 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun’un Atakum ve İlkadım ilçelerinde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, A.Ö. (27), B.B. (29), D.K. (24) ve P.B. (20) gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 4 kişinin araçlarında ve evlerinde yapılan aramalarda 35 bin 264 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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