Samsun’da 4 araçlı zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Samsun’da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emir Kahya idaresindeki 55 VG 092 plakalı otomobil, Mustafa Güngör yönetimindeki 55 AKU 654 plakalı otomobil, Celil Yıldız’ın kullandığı 02 ADB 820 plakalı hafif ticari araç ile Ufuk Dal idaresindeki 55 NP 792 plakalı otomobil çarpıştı. Zincirleme trafik kazasında Fatma Dal ile Büşra Dal yaralandı. Yaralılar, ambulansla Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.