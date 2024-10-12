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Samsun’da 49 bin adet sentetik hap ele geçirildi

Samsun’da narkotik polisinin düzenlediği operasyonda 49 bin adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ajans Haberleri
  • 12.10.2024 23:56
  • Giriş: 12.10.2024 23:56
  • Güncelleme: 12.10.2024 23:56
Kaynak: İHA
Samsun’da 49 bin adet sentetik hap ele geçirildi


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip ve çalışma sonucu Atakum ilçesinde 3 şahsın araçlarında ve ikametlerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda 49 bin 98 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirilirken, S.İ. (35) isimli şüpheli gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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