Samsun’da 49 bin adet sentetik hap ele geçirildi



Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip ve çalışma sonucu Atakum ilçesinde 3 şahsın araçlarında ve ikametlerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda 49 bin 98 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirilirken, S.İ. (35) isimli şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.