Samsun’da 6 kişinin yaralandığı silahlı çatışmayla ilgili 2 kişi tutuklandı

Samsun’da iki grup arasında çıkan ve 6 kişinin yaralandığı silahlı çatışmayla ilgili gözaltına alınan 9 kişiden 2’si mahkemece tutuklanırken, 3’ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 7 kişi ise serbest bırakıldı.



Olay, Samsun’un Atakum ilçesinde Güzelyalı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir restoran önünde önceki gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında çıkan tartışma karşılıklı silahlı çatışmaya dönüştü.

Olayda her iki taraftan toplam 6 kişi tabancayla yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar. Polis olayla ilgili aralarında yaralıların da bulunduğu 8 kişiyi daha önce 1 kişiyi de bugün gözaltına aldı. Gözaltına alınan toplam 9 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

B.K., M.Y., M.B. ve C.Y. savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakılırken, G.K., S.Ç, ve M.O.Ç. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.K. ve A.O. ise tutuklanarak Samsun T Tipi kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

