Samsun’da 838 aranan şahıs yakalandı

Samsun’da jandarma ekiplerince yapılan çalışmada kasım ayında 838 aranan şahıs yakalandı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığınca 1-30 Kasım 2024 tarihleri arasında uygulama ve denetimler gerçekleştirildi. Aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada 129 bin 826 şahıs ve 45 bin 99 araç sorgulandı. 838 aranan şahıs yakalandı. 10 kayıp şahıs bulundu. 34 adet tabanca, 24 adet av tüfeği, 738 adet mühimmat ele geçirildi.

81 uyuşturucu ve kaçakçılık olayı meydana geldi

Meydana gelen olaylarda 118 şahıs yakalandı, 6 şahıs tutuklandı. 9 bin 600 adet makaron, 5 bin 602 adet sentetik ecza hapı, 3 bin 191 gram kubar esrar, 259 gram skunk, 28 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 23 gram kenevir tohumu, 18 gram metamfetamin, 5 gram bonzai, 3 gram kokain, 93 kilogram tütün, 20 adet sikke, 5 adet tarihi eser, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.





