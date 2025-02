Samsun’da ‘Altay kar fırtınası’ ile mücadele

‘Altay kar fırtınası’ etkisi altındaki Samsun’da 5 ilçede 123 grup yolu ulaşıma kapanırken, Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kodlu uyarı devam eden Samsun’da Valilik, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması uyarısında bulundu.

Samsun’da dört gündür yoğun kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 12-13 derecelere kadar düştüğü ilçelerde karla mücadele sürüyor. Toplam bin 253 mahallesi bulunan Samsun’da Alaçam ilçesinde 22, Bafra’da 43, 19 Mayıs’ta 6, Vezirköprü’de 42 ve Yakakent’te de 10 grup yolu ulaşıma kapandı. Su kesintisi yaşanan ve enerji verilmeyen mahallenin bulunmadığı Samsun’da iletilen 40 ihbarın 39’u çözüme kavuşturuldu.



Doğan: "Tüm ekiplerimizle sahadayız"

Samsun Büyükşehir Belediyesi(SBB), 17 ilçede 800’den fazla personel ve 500’ü aşkın araçla karla mücadeleye devam ediyor. Şehrin dört bir yanında yoğun bir şekilde çalışan belediye ekipleri kapanan yolları açıyor, kaldırımları temizliyor ve tuzlama işlemleri gerçekleştiriyor. Ekipler, yoğun kar yağışı nedeniyle oluşabilecek olumsuz durumlara karşı da her an hazır bekliyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak tüm ekip ve ekipmanlarla sahada olduklarını belirten Başkan Halit Doğan, "Şehrimizdeki aşırı kar yağışı nedeniyle hemşehrilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için tüm ekiplerimizle karın yağmaya başladığı ilk andan itibaren sahadayız. Şehir merkezinden ilçelere kadar her noktada karla mücadelemizi sürdürüyoruz. Tüm personel ve araçlarımız, karla mücadele çalışmalarını kesintisiz bir şekilde yürütmek için gece gündüz çalışıyor. Bu süreçte hemşehrilerimizden kış lastiği olmadan dışarı çıkmamalarını, toplu taşıma araçlarını kullanmalarını rica ediyoruz" dedi.



Vali Tavlı: "Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın"

Samsun Valisi Orhan Tavlı da Başkan Halit Doğan ile İl Emniyet Müdürlüğü Samsun Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) Merkezi’ni ziyaret ederek, karla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı, güvenlik güçlerine çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi. Daha sonrasında açıklamalarda bulunan Vali Tavlı, "Kıymetli Samsunlular; Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü’nün ilimiz için vermiş olduğu sarı kodlu uyarı Pazar günü öğlen saatlerine kadar devam ediyor ve ilimiz genelinde devam eden kar yağışlarının önümüzdeki saatlerde kuvvetli olması bekleniyor. Karla mücadele çalışmalarına ilimiz genelinde Valiliğimizin koordinesinde Büyükşehir Belediyemiz, AFAD, DSİ ve Karayolları Bölge Müdürlüklerimiz ve ilgili diğer kurumlarımız tarafından sahada aralıksız bir şekilde devam ediliyor. Ancak bu konuda sizlerin şahsi olarak alacağınız önlemler de büyük bir önem arz ediyor. Bu nedenle sizlerden özellikle zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamanızı, araçlarınızda kış lastiği kullanmanızı ve ulaşımda toplu taşıma araçlarını tercih etmenizi istirham ediyorum. Ayrıca, buzlanma ve don olaylarının yanında tipi ve yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olalım, riskli bölgelerden uzak duralım. Soğuk hava şartlarının etkisinin sürdüğü bu dönemde kalacak yeri olmayan hemşehrilerimizi 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin, biz de barınmaları için uygun yerlere yerleştirelim. Beyaz bereket tüm güzelliğiyle Samsun’umuzu süslerken ailelerimizle birlikte güzel anılar biriktirmeyi de ihmal etmeyelim" ifadelerini kullandı.



Sarı kod uyarısı devam ediyor

Ayrıca Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre ’Samsun il genelinde devam eden aralıklı kar yağışlarının ilerleyen saatlerde de (23 Şubat Pazar günü saat 12.00’ye kadar) kuvvetli (10-20 cm) olması beklendiğinden; buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı uyarısı yapıldı.