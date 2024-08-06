Samsun’da Alzheimer hastası yaşlı adam kayıplara karıştı

Samsun’da 3 çocuk babası Alzheimer hastası yaşlı adam kayıplara karışırken, ailesi hayatından endişe edip polisten yardım istedi.



Edinilen bilgiye göre, Canik ilçesi Kuzeyyıldızı Mahallesi’nde ikamet eden 3 çocuk babası emekli banka çalışanı Ahmet Karagülle (81) dün saat 16.00 sıralarında evinden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. Karagülle ailesi Alzheimer hastası olan Karagülle’nin hayatından endişe ederek bulunması için polisten yardım istedi. Yaşlı adamı gören ve yerini bilenlerin polise başvurmaları istendi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.