Samsun’da ambulansla otomobil çarpıştı: 3’ü sağlık çalışanı 5 kişi yaralandı
Samsun’un Atakum ilçesinde özel hastaneye ait ambulansla bir otomobilin çarpışması sonucu ambulans devrildi. Kazada 3’ü sağlık çalışanı 5 kişi yaralandı, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Emre K’nin (23) kullandığı 06 DZ 9419 plakalı otomobil ile Barış E. (25) idaresindeki 34 ET 1613 plakalı özel hastaneye ait ambulans, Körfez Mahallesi Toplu Konut Bulvarı ile Atatürk Bulvarı kesişiminde çarpıştı.
Kazada devrilen ambulansın şoförü Barış E, acil tıp teknisyenleri Mehmet U, Seval B, hasta Gamze Ç. ve refakatçi Nurten Ç. yaralandı.
Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.