Samsun’da aranan 2 şahıs saklandıkları evde yakalandı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde haklarında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma ve kasten yaralama" suçlarından yakalama kararı bulunan 2 kişi, polisin operasyonuyla saklandıkları evde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda haklarında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma ve kasten yaralama" suçlarından yakalama kararı bulunan H.Ç. ve T.B., gizlendikleri evde kıskıvrak yakalandı. Şahısların saklandıkları adreste yapılan aramada 6 gram metamfetamin, uyuşturucu içiminde kullanılan 8 adet pyp ve 1 adet bong ele geçirildi. Ayrıca ikamette bulunan 2 şahıs hakkında da uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı. H.Ç. ve T.B., çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.