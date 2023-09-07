Samsun’da aranması bulunan 33 şahıs yakalandı

Samsun’da, aralarında ’kesinleşmiş hapis cezası’ bulunan şahısların da olduğu toplam 33 kişi polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde aranması bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar çerçevesinde, hırsızlık suçundan 21 yıl 6 ay hapis cezası bulunan 1 kişi, uyuşturucu ticareti suçundan 8 yıl 9 ay cezası bulunan 1 kişi, uyuşturucu ticareti suçundan 6 yıl 6 ay cezası bulunan 1 kişi, silahla yağma suçundan 5 yıl 5 ay cezası bulunan 1 kişi, dolandırıcılık suçundan 4 yıl 2 ay cezası bulunan 1 kişi ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların da aralarında bulunduğu toplam 33 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

İl genelinde polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmaların düzenli olarak devam edeceği bildirildi.