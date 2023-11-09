Samsun’da ASM’den hırsızlık yapan şahıs yakalandı

Samsun’da muayene için gittiği aile sağlığı merkezinde (ASM) çalışan kadının cüzdanından parasını çalan şahıs polis tarafından yakalandı.

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Yavuz Selim Mahallesi’nde bulunan ASM’de meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, muayene olmak için ASM’ye giden D.K., burada çalışan Z.D. adlı kadının cüzdanından parasını çaldı. Güvenlik kamerası görüntüsünden yola çıkan Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kısa sürede D.K.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

Irmak Polis Merkezine teslim edilen D.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Suçunu itiraf eden D.K.’nin "Muayeneye gittim. Kapı açıktı. Kıyafeti gördüm. Şeytana uydum, cüzdandan parayı çaldım" dediği öğrenildi.