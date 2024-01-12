Samsun’da aspiratör yangını

Samsun’da bir dairede aspiratörden çıkan yangın paniğe yol açtı.

Yangın, Samsun’un İlkadım ilçesi Derebahçe Karasu Sokak’ta bulunan Başakşehir Konutları’ndaki bir apartmanın 2. katında meydana geldi. 112’ye yapılan yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı, polis ve ambulans sevk edildi.

Olay yerine giden polis ve itfaiye yangının mutfaktaki aspiratörden çıktığını ve ev sahibi tarafından söndürüldüğünü tespit etti.

Ekipler yangına müdahale etmeden geri döndü.