Samsun’da bayramda tramvay ile bazı otobüsler ücretsiz

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı boyunca tramvaylar ile bazı otobüs hatlarından ücret almayacak.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsunlulara Ramazan Bayramı hediyesi için toplu taşımayı ücretsiz yaptı. Bu kapsamda tramvay (hafif raylı sistem) güzergahının tamamı tüm vatandaşlara 10-11-12 Nisan’da ücretsiz olurken, otobüs hatları ise 9-12 Nisan arasında İlkadım ve Atakum ilçelerinde mezarlık güzergahlarında ücretsiz olacak.



İlkadım ilçesinde seyir halinde olacak 09.00-17.00 saatleri arasında Soğuksu mevkisinden kalkışlı İlkadım Mezarlık Hattı ile 9-12 Nisan tarihleri arasında Asri, Kıranköy ve Derecik Mezarlığı’na ücretsiz olarak ulaşım sağlanabilecek. Lokasyonlar Soğuksu, Belediye Evleri, P. AVM, İlim Yayma, Korhan Ekiz Bulvarı, Barış Bulvarı, Gıda Borsası ve Anadolu Bulvarı olacak. Sefer saatleri Soğuksu’dan saat 09.00’da başlayıp akçam 17.00’ye kadar, Derecik’ten de saat sat 09.30’dan başlayıp 17.30’a kadar sürecek.

Atakum ilçesinde seyir halinde olacak 09.00-17.00 saatleri arasında OMÜ Rektörlük kalkışlı Atakum Mezarlık Hattı ile 9-12 Nisan tarihleri arasında Asri, Kıranköy ve Derecik Mezarlığı’na ücretsiz olarak ulaşım sağlanabilecek. Lokasyonlar OMÜ Rektörlük, İnönü Bulvarı, Cağaloğlu Bulvarı, Y. AVM, Atatürk Bulvarı, Gençlik Parkı, 100. Yıl Bulvarı, İlim Yayma, Korhan Ekiz Bulvarı, Barış Bulvarı, Gıda Borsası ve Anadolu Bulvarı olacak. Sefer saatleri de OMÜ ve Derecik’ten 09.00-17.00 saatleri arasında olacak.