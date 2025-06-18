Samsun’da bıçaklı saldırıya uğrayan 18 yaşındaki genç, hayatını kaybetti

Samsun’da kafasından bıçaklanan 18 yaşındaki genç tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Alaçam'da 11 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. (19) husumetli olduğu Enes Kara (18), O.K.T. ve S.K'ye (20) bıçakla saldırdı.

Saldırıda yaralanan 3 kişi Alaçam Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kafasından bıçaklanarak ağır yaralanan Enes Kara ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Yoğun bakım servisinde tedavi gören Enes Kara yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

Olayla ilgili gözaltına alınan S.K. ve Ü.C'nin tutuklandığı, S.B'nin ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.