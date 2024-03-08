Samsun’da bir evde 5 tabanca ele geçirildi

Samsun’da jandarma ekipleri bir evde yaptıkları aramada 3’ü kuru sıkı olmak üzere 5 adet tabanca ve 44 adet mermi ele geçirdi.

Olay, Samsun’un Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin takip ve çalışmaları sonucu S.G.’nin evinde arama yapıldı.

Yapılan aramada, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kuru sıkı tabanca ve 44 adet tabanca mermisi ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.