Samsun’da çatı katında korkutan yangın

Samsun’da 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın paniğe sebep oldu.



Yangın, İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Gebi Caddesi’nde bulunan Tacettin Etli’ye ait 5 katlı binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev sahipleri bir yakınlarının cenazesinde bulunduğu sırada evden dumanlar yükselmeye başladı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Yangın yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Korku ve paniğe sebep olan yangın, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.