Samsun’da cip ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Samsun’da cip ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Polatlı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Avni G. (20) yönetimindeki 55 ASV 475 plakalı cip ile Nursel Ö. (43) yönetimindeki 55 SU 873 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası cipin alev alan motoru akaryakıt istasyonunda çalışanlar tarafından söndürülürken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobilin arka koltuğunda oturan Nurhan Özer’in (45) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücüler ile otomobildeki Güllü Özer (16), sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Güllü Özer de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Yaralı sürücülerin tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.