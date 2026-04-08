Samsun’da derste öğretmene şiddet: Öğrencilerin gözü önünde saldırı

Samsun’da bir ilkokulda yaşanan şiddet olayı, eğitim emekçilerinin güvenlik sorununu bir kez daha gündeme taşıdı. İlkadım ilçesindeki bir devlet okulunda görev yapan 20 yıllık sınıf öğretmeni S.Y.Ş. , ders sırasında bir öğrenci velisinin sözlü ve fiziksel saldırısına uğradı.

Saldırı, 6 Nisan Pazartesi günü sabah saatlerinde meydana geldi. Ders işlendiği sırada sınıfına girmeye çalışan veli Kardelen K., öğretmen S.Y.Ş'ye yönelik hakaret ve tehditler savurarak ardından fiziksel saldırı girişiminde bulundu. Okuldaki diğer öğretmenlerin araya girmesiyle saldırı büyümeden engellendi.

Olayın, bir öğrencinin devamsızlık yapması ve okula gitmek istememesi üzerine velinin okula giderek derse girmek istemesiyle başladı. Velinin, çocuğun durumdan öğretmeni sorumlu tutarak sınıfı bastığı iddia edildi.

Saldırı anına tanıklık eden 3. sınıf öğrencilerinin büyük korku yaşadığı, bazı çocukların korkudan ağladığı anlar görüntülere yansıdı. Olay sonrası öğretmenler, öğrencileri sakinleştirmeye çalıştı.

Yaşananların ardından öğretmen S.Y.Ş. karakola giderek kendine saldıran veliden şikayetçi oldu. Şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Söz konusu velinin birçok suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Saldırı sonrası psikolojik olarak etkilenen öğretmenin 5 gün rapor aldığı ve can güvenliği gerekçesiyle başka bir okula görevlendirme ya da tayin talebinde bulunduğu öğrenildi.