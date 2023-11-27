Samsun’da doğal gaz patlaması: 1 yaralı

Samsun’da yalnız yaşayan yaşlı adam, yemek yapmak için mutfakta ocağı yaktığı sırada doğal gaz parlaması sonucu yanarak hastanelik oldu. Yanarak yaralanan yaşlı adam huzurevinde kalmak için yardım istedi.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan emekli memur Ömer Zehiroğlu (73), evinde yemek yapmak için mutfakta doğal gazlı ocağı yakmak için çakmağı çakınca bir anda doğal gaz parlaması yaşandı.

Yaşlı adam alevler içinde kaldı. Yüzünden ve ellerinden yanarak yaralanan yaşlı adam ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yalnız yaşadığını belirten Ömer Zehiroğlu, "Yemek yapmak için ocağı yaktığım sırada parlama oldu. Yalnız kalamıyorum. Devletin bana sahip çıkıp huzurevine yerleştirmesini istiyorum. Bu konuda yardım bekliyorum" dedi.