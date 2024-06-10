Samsun’da doktorun burnunu kırdılar

Samsun’da özel bir hastanede çalışan doktor, hasta yakınları tarafından saldırıya uğradı. Saldırıda, yumruk atılıp burnu kırılan doktor Ahmet Kurt kanlar içinde yerde kaldı. Edinilen bilgiye göre, 2 yaşındaki M.D.İ. adlı kız çocuğu evlerindeki salıncaktan düşerek yaralandı. Özel bir hastaneye kaldırılan M.D.İ. acil serviste tedavi altına alındı. Acil serviste görevli Dr. Ahmet Kurt, çocuğun çekilen tomografisini inceleyeceği sırada çocuğun babası H.İ. ile kardeşi Ş.İ.’nin saldırısına uğradı. Doktorun odasındaki bilgisayar yere düşüp zarar gördü.

Ağır yaralı olan çocuğun tomoğrafi filmini incelemek için başka odaya giden Dr. Kurt, çocuğun beyin kanaması geçirdiğini tespit edince acil olarak Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevkine karar verdi. Çocuğu sedyeye koyan Dr. Kurt, sevk sırasında çocuğun annesine ne yapması gerektiğini anlattığı sırada çocuğun babası, Dr. Kurt’a aniden yumruk atıp bununu kırıp yere düşürdü. Kanlar içinde kalan doktor Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.