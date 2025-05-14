Samsun’da ekmek fiyatları yeniden 10 TL oldu

Berkay YILDIZ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’da Valilik tarafından ekmek zammına yapılan itiraz, mahkeme tarafından kabul edildi. 12,5 TL’den satılan 210 gramlık ekmeğin fiyatı artık 10 TL’den raflardaki yerini alacak.

Kentte 7 Şubat’ta 210 gramı 10 TL’den satılan ekmek 12,5 TL’ye yükseltildi. Yasal itiraz süresi olan 15 gün içerisinde Samsun Valiliği, zamlı tarifeye itiraz etti. İtiraz komisyonunda ise karar değişmedi. Konu mahkemeye taşıdı. Mahkeme, zammı iptal ederek, Samsun Valiliği’ni haklı buldu. Zammın geri alınmasına ve ekmeğin eski tarifeden satılmasına yönelik mahkeme tebligatı da bugün Fırıncılar Odası’na ve taraflara gönderildi.

Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hacı Eyüb Güler, yaşanan sürece ilişkin, "Ekmek fiyatıyla ilgili daha önce belirlediğimiz bir düzenleme vardı. 12,5 TL olarak belirlenmişti. Bu karar için 15 günlük itiraz süresi bulunuyordu ve Valilik bu süre içinde itirazda bulundu. İtiraz sonrası konu komisyonda değerlendirildi ve 12,5 TL’lik satış fiyatı onaylandı. Ancak Valilik konuyu yargıya taşıdı. Mahkeme, belirlenen fiyat kararını geçersiz kıldı. Bu nedenle eski tarifeye geri dönüldü. Geçen yılki uygulamaya göre 210 gram ekmek yeniden 10 TL’den satılacak. Bu karar şu an yürürlüğe girecek ama biz tekrar yeni bir fiyat artışı talebinde bulunacağız. Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Sinop ve Çorum illerinde 200 gram ekmek yaklaşık 6 aydır 12,5 TL’ye satılıyor. Biz yargının verdiği karara uymak zorundayız. Mahkemenin kararı bu yönde oldu. Fiyat güncellemesi için tekrar bir araya gelerek yeni bir teklif sunacağız. Bundan sonrasının nasıl gelişeceğini şu an kestiremeyiz" dedi. (DHA)

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