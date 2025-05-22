Samsun’da ekmek yeniden 12,5 TL

SAMSUN (İHA) – Samsun’da valiliğin itirazı sonrası 12,5 TL’den 10 TL’ye düşürülen ekmek fiyatlarında yeni bir gelişme yaşandı. Samsun Fırıncılar Odası’nın çıkarttığı yeni tarifeyle birlikte Samsun’da yarından itibaren 210 gram ekmek yeniden 12,5 TL’ye satılacak.

7 Şubat’ta Samsun’da ekmek fiyat tarifesi güncellenmiş ve 200 gramı 10 TL’den satılan ekmek 12,5 TL’ye yükseltilmişti. Yasal itiraz süresi olan 15 gün içerisinde Samsun Valiliği, zamlı tarifeye itiraz etmiş, itiraz komisyonunda ise karar değişmemişti. Samsun Valiliği’nin mahkemeye taşıdığı konuda, mahkeme zammı iptal ederek, Samsun Valiliğini haklı bulmuştu. Zammın geri alınmasına ve ekmeğin eski tarifeden satılmasına yönelik mahkeme tebligatı da Fırıncılar Odası’na ve taraflara gönderilmişti. Kararın ardından 14 Mayıs’tan itibaren Samsun’da ekmek 10 TL’den satışa sunulmuştu. Bugün alınan yeni kararla birlikte ise ekmek 23 Mayıs’tan itibaren 210 gramı 12,5 TL’den satışa sunulmaya başlanacak.

Samsun Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Yiğit, "Son dönemde ekmek fiyatları gündemde. Önceki zammı birçok ilden yaklaşık 45 gün sonra uyguladık. Ekmeğin fiyatını Şubat ayında 12,5 TL olarak belirlemiştik. Buna Samsun Valiliği itiraz etti. Konu mahkemeye taşındı. Mahkeme bilirkişi atadı. Üniversite, maliyet hesabı yaptı ve ekmeğin maliyetini 11,05 TL olarak ibraz etti. Ancak Ziraat Fakültesi Dekanlığı maliyet hesabında fırıncı işçilerinin tamamını vasıfsız eleman (asgari ücretli) olarak değerlendirmiş ve bay-bakkal iskonto oranını da yüzde 20’den değil, yüzde 12’den hesaplamışlar. Bu 2 gözden kaçırılan maliyet nedeniyle bilirkişi raporunda ekmeğin maliyeti 11,05 TL olarak yansıdı. Biz bu süreçte mahkeme kararına uyduk ve ekmeği bugüne kadar 10 TL’den sattık" dedi.



Ekmek yarından itibaren 12,5 TL’den satılacak"

Yiğit, "Esnafımız, bir sene önceki fiyata ekmek satmasının kamuoyuna mümkün olmadığını söylemek istiyorum. Samsun genelinde 430 ekmek fırını var. Tekrardan toplandık ve ekmeğin üzerine 10 gram daha ekleyerek yeni bir tarife çıkarttık. 23 Mayıs’tan itibaren ekmeğin 12,5 TL’den satılmasına yönelik karar aldık. Tarifeleri de dağıttık. Valilik bu karara da itiraz ederse, hukuki haklarımızı savunacağız. Gerekirse vali beyle bir araya geleceğiz. Bu konuyla ilgili şehrimizin yöneticilerini fazla meşgul etmek istemiyoruz. Şu an istediğimiz fiyat Türkiye’de 50’den fazla ilde halen uygulanıyor. Devletimiz esnafını da korur. Hiçbir zaman bizleri mağdur edeceklerini sanmıyorum" diye konuştu.

Yiğit, "Şubat ayında aldığımız tarifede ekmeğin kilosu 62,5 TL’ye denk geliyordu. Valilik itirazı sonrasında ekmeğin kilosu 50 TL’ye gelmişti. Yarından itibaren geçerli olacak tarife ile birlikte ise ekmeğin kilosu 59 TL’ye denk geliyor. Yani kilo bazında 3,5 TL’lik bir indirim yaptık" şeklinde konuştu.