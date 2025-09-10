Samsun’da etkili olan sağanak sele neden oldu

Samsun'da Atakum, İlkadım ve Canik ilçelerinde kısa sürede etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Yağışın ardından bazı bölgelerde su birikintileri sele neden olurken, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Özellikle ana arterlerde suyla dolan cadde ve sokaklarda birçok araç mahsur kaldı. Motosiklet sürücüleri de yağışa hazırlıksız yakalanırken, vatandaşlar da saçak altlarında kendilerini korumaya çalıştı. Cadde ve sokaklarda yürümeye çalışan yayalar, dizlerine kadar yükselen suların içinde ilerlemek zorunda kaldı.

SEL VE SU BASKINLARINA KARŞI DİKKATLİ OLUNMALI

Samsun Valiliği tarafından yağışla ilgili yapılan açıklamada ise “Yapılan son değerlendirmelere ve meteoroloji radarından alınan bilgilere göre önümüzdeki saatlerde Samsun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdırö ifadelerine yer verildi.