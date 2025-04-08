Samsun’da ev yangını

Samsun’da bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Samsun’un İlkadım ilçesi Hastanebaşı Mahallesi’nde bulunan Yıldız T.’ye ait evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın giriş katındaki evde kimsenin bulunmadığı sırada yangın çıktı. Komşular yangını fark edince 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Yangın yerine itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının elektrikten kaynaklandığı tespit edildi.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.