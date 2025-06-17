Samsun’da ev yangını: Anne ve kızı dumandan etkilendi

Samsun’da 2 katlı bir evde çıkan yangında anne ve kızı dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Samsun’un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi Baturay Sokak üzerinde bulunan 2 katlı bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangın kısa sürede büyüdü. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sırasında evde bulunan 41 yaşındaki Şehriban D. ile 11 yaşındaki kızı Buğlem D. dumandan etkilendi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından anne ve kızı, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Dumandan etkilenen anne-kızın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.