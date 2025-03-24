Samsun’da eve uyuşturucu operasyonu; 1 gözaltı

SAMSUN’un İlkadım ilçesinde polisin bir eve düzenlediği operasyonda uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalarda İlkadım ilçesindeki bir eve operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 140 gram sentetik kannabionid ve 15 sentetik ecza ele geçrildi. Olayla ilgili İ.S. (47), ‘Uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. (DHA)

Haber: Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)