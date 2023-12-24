Samsun’da fırtına metruk binanın duvarını yıktı

Samsun’da dün akşam ve gece devam eden fırtınadan duvarı yıkılan metruk bina tehlike oluşturdu.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi’nde meydana geldi.

Fırtınadan metruk bir binanın duvarı elektrik direğine devrildi ve yola ve kaldırıma duvardan yıkılmalar oldu.

Devriye gezen İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Resmi Ekipler Amirliği ekipleri, tehlikenin farkına vararak yola şerit çekip önlem aldı.

Polis ekipleri gerekli tedbir alınıp duvarın yıkılıp yola dökülen parçalarında kaldırılması için Samsun Büyükşehir Belediyesi ekiplerine haber verdi.