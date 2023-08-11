Samsun’da gasptan gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun’da bir kişiyi darp ederek banka hesabındaki paraları başka hesaba aktarıp cep telefonunu gasp ettikleri iddia edilen 5 kişi adliyeye sevk edildi.





Olay, Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi darp edilerek cep telefonunun gasp edildiğini ve banka hesaplarındaki paraların başka hesaba gönderildiğini ileri sürerek polis şikayette bulundu. Polis olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 5 kişi sorgularının ardından Samsun Adliyesine sevk edildi.